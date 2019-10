Falta de interessados em licitações para obras na cidade preocupa o Executivo

Uma inconveniente rotina tem causado transtornos e retardos nos encaminhamentos na prefeitura de São Borja. Trata-se do transtorno acarretado por sucessivas licitações desertas, circunstância que implica na reedição do processo e também em custos adicionais. "Por inusitado que pareça, até mesmo para a aquisição de uma nova ambulância, recentemente, a licitação foi deserta", segundo exemplifica e lamenta o secretário municipal de Planejamento, João Pedro Daitx.

Em alguns casos está sendo necessário repetir três e até quatro vezes o processo. Um caso emblemático desse tipo diz respeito à definição de empresa para as obras de revitalização da Fonte de São Pedro, na Zona Sul da cidade. A Corsan está assegurando

R$ 50 mil para melhoria nos acessos, passeios públicos, paisagismo e santuário no local. Contudo, os interessados não têm aparecido, e, por isso, mais um pregão terá de ser realizado.

Outra licitação deserta refere-se às obras de implantação do Parque Missioneiro do Horto Florestal na cidade, na vila Cabeleira. Estão confirmados investimentos de R$ 298 mil em infraestrutura. Além de contrapartida da prefeitura, existe verba repassada pelo Ministério de Turismo, liberada pela Caixa Econômica Federal e através de emenda parlamentar. Não houve interessados na abertura das propostas, realizada pela prefeitura.

Ainda dentro dos casos de licitação deserta que ocorreram recentemente na cidade, na secretaria de Planejamento, refere-se às obras de reformas e melhorias na infraestrutura geral do Ginásio Poliesportivo Municipal Cleto Dória de Azambuja, no bairro do Passo. A praça esportiva é uma das mais utilizadas na cidade e vai receber investimento de cerca de

R$ 256 mil. O ginásio, que fica na praça Assis Brasil, receberá recuperação do telhado, em infiltrações nas paredes e ainda no piso da quadra esportiva. Igualmente terão de ser refeitas ou recuperadas as redes hidráulica, elétrica e de esgoto, bem como instalações correspondentes aos vestiários e à área de um palco. Contudo, a obra ainda não apresentou interessados.