Prefeitura anuncia obras de revitalização em todo o trecho da avenida General Osório

Mais uma importante obra para os osorienses foi oficializada pela prefeitura nesta semana, com a assinatura da ordem de serviço de início das obras de restauração do pavimento asfáltico e ampliação da ciclovia da avenida General Osório. O investimento projetado para a revitalização é de R$ 2.025.426, 51. A obra que será executada por uma construtora, no prazo de 210 dias, a partir da assinatura da ordem de serviço, sendo que a obra na prática, inicia com levantamento topográfico dia 14/10 e intervenção com máquinas e equipamentos, em 28/10.

O prefeito Eduardo Abrahão, durante o ato, citou todas as obras estruturantes construídas e em andamento no município de Osório e destacou que, assim sucessivamente, Osório vai melhorando cada vez mais a vida das pessoas. "Falo isso para que os osorienses possam lembrar a nossa preocupação com o desenvolvimento e qualidade de vida, não fizemos essa importante obra da avenida General Osório antes, porque enfrentamos uma crise financeira e em dezembro do ano passado, retomamos o crescimento e por esse motivo iniciaremos o serviço", disse o prefeito.

Abrahão disse que não existe a palavra 'eu' e sim a palavra equipe no governo e entende que as obras eram fundamentais para dar maior segurança aos motoristas, pedestres e ciclistas. "Viemos revitalizar a General Osório com sentimento de felicidade por estarmos atendendo a um pedido da comunidade. O que nos importa é que a cidade vai melhorar, a obra vai facilitar a trafegabilidade e oferecer mais segurança, afirmou o líder do Executivo.