Parceria com setor privado reformula sistema de iluminação

Um exemplo de parceria público-privada que deu certo foi oficialmente em São Sebastião do Caí. Trata-se do sistema de iluminação pública instalado ao longo das ruas Waldomiro Freiberger e dos Flores, no distrito industrial da localidade de Angico. Através do trabalho em conjunto com a Agrosul, foram instalados postes, braçadeiras e lâmpadas de Led com sistema de fotocélula, com iluminação de qualidade e economia. "A iluminação aumenta a segurança tanto dos trabalhadores da empresa, quanto dos moradores dessa região do município. Trata-se de uma prova de que quando empresários e prefeitura andam juntos as coisas acontecem de fato", destacou o prefeito Clóvis Duarte. Já o diretor presidente da Agrosul Alimentos, Nestor Freiberger, destacou que a qualidade de vida de toda a localidade melhorou. "Aumentamos a segurança e, ao refazer toda a rede elétrica do trecho, nós como empresa e a prefeitura conseguimos resolver o problema de constantes faltas de luz que atormentavam os moradores", completou o diretor.