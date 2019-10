Em audiência, LDO municipal é detalhada

Rubricas com valor baixo. Redução e aumento de orçamento. Dívidas de outros governos. Esses estiveram entre os principais temas da audiência realizada no Legislativo de Gramado, que representa a fase de aprovação do projeto de lei do Executivo que dispõe sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2020. "A LDO são diretrizes orçamentárias, são números indicativos para que a gente consiga, assim que a Câmara nos retornar com a aprovação, começar o orçamento para 2020, e aí sim teremos números mais precisos para Gramado em relação a receitas e despesas", explicou o secretário da Fazenda, Paulo Rogério de Oliveira. A receita projetada do município para 2020 está estimada em R$ 290,7 milhões. Os gastos com pessoal previsto para o Executivo são de R$ 132.373.190,14, na Gramadotur R$ 3.516.960,00 e no Legislativo R$ 3.122.307,67.