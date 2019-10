Prefeitura e empresa de chocolates firmam termo de cessão de área

O município de Vale do Sol e a empresa Innova Brasil assinaram o termo de cessão de direito real de uso da área em Faxinal de Dentro, situada no km 122 da RSC-287. A área foi adquirida pelo Executivo, que investiu um valor de R$ 159 mil, depositado em juízo aos proprietários. O local foi desapropriado no fim de maio, e, agora, a empresa já pode iniciar sua instalação.

Conforme o representante da nova empresa, Celso Rehbein, agora será realizado o levantamento topográfico para planejar a terraplanagem, e o arquiteto vai iniciar o projeto para construção, mediante aprovação das plantas. "A previsão é que as obras se iniciem em janeiro do ano que vem. Já o início das atividades parciais está previsto para junho de 2020", relata.

Em um primeiro momento, a operação será apenas comercial, e o espaço vai centralizar a administração, o depósito, a logística e a loja. Serão comercializados chocolates gourmet e funcionais, outros derivados de cacau e castanhas vindos do Pará, e cervejas especiais fabricadas por uma cervejaria do Rio Grande do Sul. Rehbein antecipa que, no espaço, também vai funcionar uma loja com produtos da agricultura e da agroindústria familiar. "A pretensão é transformar o local num ponto turístico, com exposição de carros antigos, agregando outras atividades", salienta. A partir do terceiro ano de funcionamento, inicia-se a operação industrial. No primeiro ano de funcionamento, o empresário projeta um faturamento de R$ 3 milhões, geração de, pelo menos, seis empregos diretos e 10 indiretos. Por ocasião da operação industrial, deverá chegar ao mínimo de 30 empregos diretos e 50 indiretos.

Segundo o prefeito, Maiquel Silva, na mesma área, sobrará um espaço de um hectare, que será destinado para instalação de outra empresa. Silva comemora esse importante passo para o crescimento do município. "A área proporcionará uma nova fase de investimentos para o desenvolvimento de Vale do Sol. Não possuíamos uma área específica ou distrito industrial para receber empresas", argumenta o prefeito.