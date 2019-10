Ação do Outubro Rosa arrecada lenços e cabelo

A prefeitura de Três Coroas estará arrecadando até o final deste mês lenços e também cabelos com no mínimo 15 centímetros de comprimento. As doações serão encaminhadas à Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Os cabelos serão utilizados para fazer perucas para mulheres e crianças que estão se tratando contra o câncer. Os lenços, mais que um adereço, são um símbolo de luta para as pessoas que enfrentam essa doença. Nos postos de saúde do município também estão ocorrendo diversas atividades em prol da campanha. O Outubro Rosa tem o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Para chamar a atenção da comunidade, a prefeitura foi decorada com essa temática e à noite está sendo iluminada com uma luz rosa.