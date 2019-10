Prefeita defende conexão da sustentabilidade ao agronegócio

A prefeita Paula Mascarenhas acompanhou o primeiro dia da 93ª Expofeira, na Associação Rural de Pelotas, que sedia a segunda maior feira do agronegócio do Estado até dia 13 de outubro. Com a expectativa de receber mais de 70 mil visitantes nos sete dias de atividades, o evento tem uma programação de caráter técnico-científico, com seminários, palestras e abordagens para discussão do desenvolvimento das cadeias produtivas do agronegócio regional. Outras finalidades são fomentar a realização de negócios e oferecer entretenimento.

A arte e a cultura também têm lugar na feira. Pelo quarto ano consecutivo, o Arte na Rural traz a exposição de obras de artistas da cidade, a fim de valorizar a produção local. Na abertura do espaço, a prefeita salientou as potencialidades do mundo rural ao se conectar com outros setores, como a arte, e enfatizou o ineditismo da Expofeira ao integrar a academia e a ciência ao universo do agronegócio. "A nossa feira tem o diferencial e a sensibilidade de trazer a universidade para cá e conectar a ciência. Este espaço também é prova de que o mundo rural, com todo seu potencial e capacidade de transformação - ao gerar desenvolvimento e riqueza -, pode estar interligado com todos os setores", afirmou Paula, elogiando os trabalhos expostos.

Na abertura do 4º Arte na Rural, apresentaram-se os alunos do Conservatório de Música da Universidade Federal de Pelotas, Bruno Klug e Rafael Baldez. A prefeita também acompanhou a abertura do Seminário de Gestão Ambiental Rural, voltado a profissionais da área, produtores rurais e estudantes de cursos ambientais.

Entre os palestrantes do evento, destacou-se a presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam), Marjorie Kauffmann, que versou acerca das perspectivas para o Rio Grande do Sul em relação ao autolicenciamento, abordando o novo código ambiental. A presidente ressaltou os objetivos da Fundação para desburocratizar os processos de licenciamento, apostando em tecnologia e fiscalização, a fim de tornar o serviço mais ágil e eficiente. Após, Marjorie e demais representantes da Fepam reuniram-se com o secretário de Qualidade Ambiental, Felipe Perez. O diretor-superintendente do Porto de Rio Grande, Fernando Estima, também palestrou no seminário.