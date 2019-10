Semana alusiva às crianças traz integração às escolas

Teutônia desenvolverá, até o dia 12, a 2ª Semana do Brincar, atividade alusiva ao Dia das Crianças e que tem a finalidade de desenvolver a conscientização sobre a importância do ato de brincar para o desenvolvimento infantil. Diversas atividades estão programadas nas escolas, além de envolver outras repartições públicas e, inclusive, empresas.

Conforme a coordenadora da educação infantil da prefeitura, Alessandra Surkamp, o ato de brincar é de suma importância para o desenvolvimento infantil. "Brincar fortalece as funções cognitivas, promove a autonomia, estimula o imaginário, estabelece vínculos, ajuda a lidar com angústias e anseios, ajuda a desenvolver a coordenação motora, além de contribuir para a formação de um cidadão crítico e responsável. Por isso, a programação da Semana do Brincar foi organizada seguindo a premissa de que a criança aprende através das brincadeiras e interações", frisa.

Durante toda a semana, haverá o intercâmbio entre escolas, oportunizando a interação das crianças com brincadeiras que estimulem, ainda, a socialização e o desenvolvimento cognitivo dos pequenos. Estão previstas, ainda, integração das escolas infantis com os Núcleos de Cultura, oficinas de culinária na Padaria Escola do Centro Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola, ioga e atividades com profissionais do programa Primeira Infância Melhor (PIM) e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A programação ainda conta com ações solidárias. Durante a semana, ocorre a atividade "Fazer o bem... Brincando". Na oportunidade, servidores fantasiados de palhaços e outros personagens visitarão os postos de saúde e o Hospital Ouro Branco, levando alegria tanto para as crianças quanto para os adultos.