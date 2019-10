Edital para asfaltamento de estrada é publicado e prevê investimento de R$ 4,8 mi

A prefeitura de Parobé promoveu um evento de lançamento do edital para a licitação da obra de pavimentação asfáltica, na estrada que acessa a localidade de Santa Cristina do Pinhal. As empresas tem até o dia 31 de outubro para entregar as propostas de execução dessa obra, e na sequência serão necessários 30 a 60 dias para andamento e finalização do processo licitatório e contratação, posterior ao início as obras.

A primeira etapa da pavimentação abrange 2,5 quilômetros de extensão, com valor total de R$ 4.877.366,77, sendo R$ 367.339,18 de contrapartida do município. A atividade prevê terraplanagem, drenagem pluvial, estrutura de pavimentação e revestimento asfáltico em concreto betuminoso usinado, além de rede de abastecimento de água tratada, acessibilidade, ciclovia e sinalização viária. Nos próximos dias, será lançado o edital da segunda etapa, que abrangerá 1,5km.

Segundo o prefeito Irton Feller, esta obra possibilitará que o cidadão de Santa Cristina do Pinhal tenha mais facilidade em acessar o município de Parobé, para atividades relacionadas ao comércio e investimento na região. "Essa estrada vai fazer com que o fluxo de pessoas do Pinhal venha para o comércio de Parobé. Naquela região há uma grande oportunidade, pois temos uma área de 19 hectares que poderá ser utilizada. Com a pavimentação, muda toda a realidade e pode trazer benefícios se for instalado alguma indústria", afirmou o prefeito. A ideia é criar uma nova área de desenvolvimento na cidade com a obra.