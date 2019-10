Prefeitura anuncia medidas para conter vandalismo na cidade

Diante dos sucessivos casos de depredao do patrimnio pblico registrados, o prefeito Ary Vanazzi e o secretrio de Segurana e Defesa Comunitria, Carlos Sant'Ana, anunciaram medidas de combate violncia em So Leopoldo. A onda de depredaes, gerou prejuzos na ordem de R$ 500 mil aos cofres pblicos. " um dinheiro que deixamos de investir em outras reas essenciais. Notamos que no se tratam de casos isolados, queremos descobrir o que h por trs disso tudo e chegar nos responsveis", declarou Vanazzi.

No pacote de medidas para frear os ataques, o secretrio de Segurana e Defesa Comunitria, Carlos Sant'Ana anunciou a instalao de alarme em todos os prdios pblicos da Educao e da Sade, em conexo com o Sistema Integrado de Monitoramento. O servio, que j comeou a ser executado, ser concludo em novembro e somente na rede de sade, sero investidos R$ 560 mil pelo municpio. Com o sistema, a Central de Monitoramento da Guarda Civil Municipal (GCM) ser imediatamente acionada a partir do disparo do alarme. Outra vantagem do sistema a liberao de servidores da Segurana para outros setores.

Outra medida anunciada ser a ampliao em 20% no nmero de cmeras de vigilncia, a partir da expanso da rede de fibra tica no final de novembro. Atualmente a cidade tem 45 pontos de vigilncia. "Contamos com trs formas de monitoramento: as 45 cmeras de vigilncia; 7 cmeras de reconhecimento de placas, que so teis para identificar veculos; e o terceiro modelo, por meio dos alarmes", explicou o secretrio Sant'Ana. Ele informou ainda que ser feita uma reunio extraordinria do Gabinete de Gesto Integrada, que rene as foras policiais do municpio, do Estado e do pas numa mesa para debater estratgias conjuntas.

A interlocuo com a comunidade tambm ganhar importncia. O Conselho Popular de Segurana foi apontado como um canal de dilogo. Exemplos positivos de participao foram citados como forma de inibir a violncia. o caso do despejo irregular de lixos. A partir das denncias feitas pela prpria populao, o nmero de flagrantes aumentou.m nmero de WhatsApp ser disponibilizado exclusivamente para denncias de violao de patrimnio. O cidado pode mandar uma mensagem para (51) 9933.83222 e fazer o relato.