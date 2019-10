Oktoberfest espera 400 mil pessoas para celebrar a cultura germânica

Desfiles temáticos pelas ruas do município atraem milhares de pessoas com roupas típicas da Alemanha /RODRIGO ASSMANN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

História, Cultura e Tradição é a temática que vai nortear a 35ª edição Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, que ocorre de 9 a 20 de outubro, no Parque da Oktoberfest. Para a edição de 2019, a maior festa alemã do Rio Grande do Sul prepara uma programação artística e cultural com atrações para todos os públicos. Ao todo, são 12 dias de festa, embalados pelas bandinhas típicas alemãs, pelos grupos de danças folclóricas e farta gastronomia.

A tradicional festa alemã espera repetir os números das últimas edições e receber cerca de 400 mil visitantes, no parque e na cidade. Muitas atividades estão programadas para os dias de evento, com opções de cultura e diversão para todas as idades, sempre com o intuito de enaltecer o legado deixado pelos colonizadores alemães. Além disso, a programação busca integrar a todos e valorizar outras culturas, o que enriquece ainda mais a festividade. Destaque para a Tarde e a Noite da Diversidade Cultural, com a participação de diversos grupos de danças de outros ritmos e etnias, bem como as apresentações diárias dos Grupos Folclóricos de Danças Adultos e Infantis no Pórtico, e os Jogos Germânicos, com modalidades como bolão de mesa, bolão de bola presa e corrida de tamancos.

Os desfiles temáticos da Oktoberfest são sempre muito aguardados pelo público. Eles conseguem atrair milhares de pessoas ao Centro da cidade, na rua Marechal Floriano, em um dos mais belos cartões postais da cidade, o Túnel Verde. Nesta edição, as paradas ocorrem dias 13 e 20 de outubro, a partir das 10h30, com a participação de mais de dois mil figurantes. E ainda oito carros alegóricos contarão a história da temática do evento.

Já na músicam as principais atrações são as bandinhas típicas. Elas levam a alegria e descontração por meio das Rondas Folclóricas e dos diversos bailes típicos que acontecem durante o evento. Além delas, artistas e bandas de outros estilos musicais animam os bailes do Pórtico, Lonão e Pavilhão Central. São atrações para todos os gostos e estilos musicais, o que também ajuda a fortalecer a diversidade do público que frequenta a festa.

A abertura será nesta quarta-feira, a partir das 20h. Para este dia, a entrada será franca. Durante a semana, os ingressos custam R$ 14,00, e nos sábados e domingos, o valor sobe para R$ 24,00. Para os shows programados, os valores variam entre R$ 75,00 e R$ 295,00 e são adquiridos separadamente.