Município irá construir central para transformar resíduos sólidos

A proposta da prefeitura do Rio Grande de criação de uma Central de Transformação de Resíduos Sólidos Urbanos foi votada e aprovada pela Câmara Municipal. O projeto versa sobre a construção no município de uma usina para transformação do lixo na produção de energia, adubo orgânico e utensílios de base polimérica e contratação de operação de crédito junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para a execução do projeto da Central.

A medida também responde à demanda do Ministério Público para que Rio Grande recupere a área impactada ambientalmente do antigo lixão e Bota-Fora desativado, localizado no bairro Maria dos Anjos. A implantação do projeto quer, ainda, atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos, à Política Nacional de Saneamento Básico, além de atender, também, aos pressupostos de Desenvolvimento Sustentável promovidos em escala global pela ONU, dos quais o Brasil é signatário.

O secretário de Serviços Urbanos de Rio Grande, Dirceu Lopes, explica como a Central vai funcionar. "O modelo a ser implementado contempla o gerenciamento global de resíduos domiciliares urbanos gerados pela comunidade do município. Nele, nós vamos dar o tratamento diferenciado e transformar esse material em diversos outros materiais, através de uma triagem e desidratação de resíduos de valor agregado", explicou. Hoje, são recolhidos das vias do município cerca de 60 toneladas de resíduos inservíveis.

Os valores gastos anualmente pela prefeitura para a coleta e o acondicionamento do lixo, somados num prazo de quatro anos, representam valor suficiente para pagar o financiamento contratado com o BRDE (R$ 45 milhões). Este valor representa quase cinco vezes menos o montante que o município teria que utilizar para mitigar as situações dos dois aterros, cerca de R$ 210 milhões de reais. "O que o município gastaria para remediar o aterro e o lixão dos Carreiros, nós estamos empregando numa tecnologia que vai trabalhar a totalidade do lixo na cidade do Rio Grande. Implica dizer que em lugar de despendermos recursos para gastar para enterrar lixo, nós vamos investir recursos para transformar o lixo", apontou o gestor.