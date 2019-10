Nova sede do Batalhão Rodoviário é inaugurada

O resultado da união de forças entre os setores público e privado, e entre os municípios de Garibaldi e Carlos Barbosa pela segurança da região, gerou a nova sede do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM). O posto foi oficialmente inaugurado em uma cerimônia, que reuniu autoridades no local e contou com a presença do governador do Estado, Eduardo Leite.

Ao receber cerca de 300 pessoas nas novas instalações, o prefeito de Garibaldi, Antonio Cettolin lembrou desde a idealização do projeto, há mais de dois anos, e o trabalho envolvido desde então. "Contamos com o apoio do Conselho Municipal de Desenvolvimento de nosso município e a Câmara de Vereadores, disponibilizamos o terreno e nos unimos à prefeitura de Carlos Barbosa para a captação de recursos junto a empresas dos dois municípios", relatou. "O Estado tem três Batalhões Rodoviários e um está entre nós", comemorou o prefeito.

Cerca de 40 profissionais atuarão na sede do batalhão, responsável pela Polícia Rodoviária na Serra Gaúcha, Região das Hortênsias, Vale dos Sinos, Vale do Paranhama, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte do Estado, totalizando 112 municípios e mais de 2.700 quilômetros de malha rodoviária. "O que temos aqui hoje é a representatividade para o Estado, a todos que vivem e que passam por esta região", afirmou o prefeito de Carlos Barbosa, Evandro Zibetti.

Foram investidos cerca de R$ 2,1 milhões na obra, dos quais cerca de R$ 1 milhão foi arrecadado da iniciativa privada, após a mobilização das prefeituras com os empresários. O valor restante foi aplicado pelos dois municípios. A área de 2,5 hectares está localizada no entroncamento da VRS-813 com a BR-470. As novas instalações têm 952 metros e contemplam instalações administrativas, alojamentos masculinos e femininos, almoxarifado e sala de cursos, e conta com tecnologia para captação de água da chuva.