VALE DO SOL Notícia da edição impressa de 07/10/2019. Alterada em 07/10 às 03h00min Feira literária do município será aberta amanhã

Começa amanhã um dos principais eventos culturais do calendário municipal de Vale do Sol - a Feira do Livro e Mostra Cultural. O tradicional evento, que acontece na Comunidade Católica São José, aposta em atividades culturais para despertar e valorizar a importância da leitura, estimular a formação de novos leitores e para construir um espírito de integração entre a comunidade vale-solense.

Serão três dias dedicados a atividades relacionadas à leitura, além de apresentações artísticas, peças teatrais, roda de conversa, incentivando a criatividade, imaginação, leitura e a literatura desde cedo. Com o tema "E seus olhos brilham sorrindo, na certeza de um grande porvir", neste ano, o evento tem como patronesse a ex-secretária de Educação, Dagma Inês Reinke Seibert, que escreveu, juntamente com Nelson Wagner, a letra do Hino Municipal.

Toda a programação foi pensada no sentido de aproximar o leitor das produções literárias, além de contribuir para a qualificação de crianças, jovens e adultos, devido à grande relevância educacional, social e cultural. Conforme a secretária da pasta, Deisi Blasi dos Santos, os objetivos da Feira do Livro e Mostra Cultural são fomentar a cultura na comunidade e popularizar o livro, tornando-o um instrumento de acesso às informações e ao conhecimento. Ela destaca a importância da realização de mais uma edição da feira, e convida a população para participar e prestigiar a programação. "O evento é para todas as idades e queremos que todos prestigiem", afirmou.

Entre os destaques da programação estão as peças teatrais "Entrevero Farroupilha " e "Família Gentil" do Grupo Luz e Cena; apresentações culturais e narração de histórias. Durante o evento, também vai ocorrer a divulgação dos ganhadores do concurso cultural de desenhos e poesias, realizado com as escolas da rede municipal.