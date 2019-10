Hospital ganha aparelho para agilizar diagnóstico de AVC e infarto

O Hospital Universitário (HU) de Canoas vai passar a contar, nos próximos dias, com um aparelho angiógrafo. O equipamento realiza diagnóstico em alta definição de problemas nas áreas cardiovascular, neurovascular, arteriografias abdominal, membros e cerebral, sendo um importante aliado para o diagnóstico de doenças como o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e infarto do miocárdio. Além disso, o hospital voltou a oferecer os exames cardiológicos Holter e Teste Ergométrico. Os procedimentos, que não eram realizados no local desde 2013, voltaram a ser fornecidos aos pacientes em setembro.

O angiógrafo é um aparelho de raio-x que permite a obtenção de imagens de tudo o que se passa no sistema vascular. Através do angiógrafo, por exemplo, o médico pode confirmar suspeitas de lesões ou aneurismas em veias e artérias, elaborando um diagnóstico preciso.

Os novos equipamentos se somam às melhorias realizadas nos últimos meses no local. A nova gestão do hospital, capitaneada pela prefeitura de Canoas e pela secretaria municipal da Saúde, tem promovido diversas melhorias no atendimento à população, desde janeiro, que culminaram em mudanças e maior agilidade no atendimento.

Em agosto, foi inaugurada a Clínica de Saúde da Mulher, espaço que atende 24 horas por dia a urgências e emergências obstétricas. Na clínica, também são realizados partos e atendimentos às vítimas de violência. O número de procedimentos cirúrgicos, cirurgias e exames vem crescendo nos últimos meses no hospital. Em breve, também serão inaugurados 10 leitos de UTI e a Clínica de Saúde da Criança, além de diversas outras melhorias na estrutura e na assistência aos cidadãos.