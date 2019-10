Escola no bairro Santa Maria passará a oferecer às crianças ensino bilíngue

Com uma nova proposta de ensino da Língua Inglesa para crianças do berçário à pré-escola, a prefeitura de Passo Fundo confirmou a transformação da Escola Municipal de Educação Infantil Professor José Laudário Haupenthal, do bairro Santa Maria, em escola bilíngue. Serão disponibilizadas duas professoras com formação em Letras que trabalharão com as demais professoras e com os alunos, gerando um ambiente de imersão na Língua Inglesa.

O anúncio foi feito pelo prefeito, Luciano Azevedo, em reunião realizada com os pais e professores, quando foi apresentado o projeto pedagógico, funcional e de estrutura da nova escola bilíngue, que funcionará já no ano letivo de 2020. "O ensino de Língua Inglesa na educação infantil é um assunto que vem se fortalecendo e ganhando evidência, acompanhado do aumento de interesse dos pais em relação ao ensino de língua estrangeira para seus filhos. Nesse sentido, a escola proporcionará aos alunos o contato com uma segunda língua, por meio da interação e do brincar" explicou o prefeito.

A nova escola terá o diferencial na forma como o idioma será integrado com todas as matérias. Dessa maneira, serão ofertadas experiências prazerosas às crianças, com técnicas adequadas à idade e ao cotidiano da criança. Para o secretário de Educação, Edemilson Brandão, a escola bilíngue vai ao encontro de uma das potencialidades das crianças de zero a seis anos. "Nessa fase inicial da vida a criança tem facilidade a aprender uma segunda língua, além de ser uma forma de dar oportunidade de aprendizado definitivo e com diversão. Também atende nosso compromisso de oferecer vagas com qualidade e metodologia inovadora".

Conforme a professora Patrícia Guterres, da área pedagógica da Secretaria de Educação, a criança vai viver uma imersão no novo idioma através de atividades pedagógicas e lúdicas que visem a interação com todas as crianças, professores, direção, funcionários e a comunidade escolar. "Diariamente, dentro da proposta pedagógica de cada professor, haverá o uso da Língua Inglesa proporcionando momento de construção de vocabulário e hipóteses da utilização. Também serão ofertados aulas próprias de Inglês que serão ministradas pelas dinamizadoras do projeto, formadas em Letras", informou.