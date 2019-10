Edição do Festimel começa nesta sexta-feira

A 5ª edição da Festimel, Feira do Mel e do Doce, terá abertura nesta sexta-feira, no Parque do Cidadão, em Balneário Pinhal. Serão mais de 70 expositores de mel, bolos, doces, artesanato, exposição de abelhas sem ferrão, além de apresentações artísticas e culturais. Entre os eventos paralelos estão o 23º Seminário Estadual de Apicultura e o 22º Concurso Estadual da Qualidade do Mel. O acesso ao Parque custará R$ 6,00, estudantes com carteirinha e idosos pagam metade, crianças até 10 anos não pagam. Com direito a toda a programação do dia, incluindo os shows. Neste primeiro dia do evento, o acesso ao parque do 5º Festimel será totalmente gratuito, com várias atrações, entre elas, o show de Duca Leindecker, Dj Ana Muhlen, Banda Marcia Municipal e Coral Melodia.