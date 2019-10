Município é eleito o melhor do Estado pelo sétimo ano consecutivo

Pelo sétimo ano consecutivo, Carlos Barbosa, conquistou o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese). O resultado foi divulgado pela Fundação de Economia e Estatística (FEE), que trouxe dados referentes ao ano de 2016. A metodologia abrange dados de educação, renda e saúde. Carlos Barbosa alcançou o índice de 0,884, seguido pela cidade de Aratiba, que obteve o índice de 0,870 e de Nova Araçá, com 0,865. No bloco renda, o município destacou-se mais uma vez atingindo o índice de 0,913. Em educação o resultado foi de 0,829 e em saúde, alcançou o índice de 0,909. O Idese é um indicador síntese que tem o propósito de mensurar o nível de desenvolvimento dos municípios do Rio Grande do Sul. O objetivo de sua divulgação é avaliar e acompanhar a evolução dos indicadores socioeconômicos dos municípios do Estado, bem como fornecer informações para o desenho de políticas públicas específicas, de acordo com as necessidades municipais.