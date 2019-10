Paralisação dos servidores deve seguir até segunda

A maior parte dos serviços públicos municipais não foi atingida pela paralisação de servidores, decidida em assembleia realizada na quarta-feira. O movimento anunciado, motivado pela alteração do calendário de pagamento de salários, interferiu na rotina da Saúde e da Educação. As demais áreas trabalharam dentro da normalidade, de acordo com apuração de dados que relatam a frequência de funcionários e a operacionalidade das secretarias.

A paralisação de servidores afetou parte dos serviços de saúde. No entanto, os setores de urgência e emergência funcionaram a pleno: Samu, Pronto Socorro e Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Ubai Navegantes, reduziu o horário, mantendo expediente nos turnos da tarde e noite. Das 50 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 20 mantiveram atendimento normal e 30 não abriram. Estes serviços incluem unidades das zonas rural e urbana, tanto tradicionais como as em conjunto com as universidades Católica e Federal, e as equipes Estratégia Saúde da Família (ESF).

Na educação, a maior paralisação foi de motoristas do transporte escolar urbano, que registraram 90% de paralisação, e os condutores dos veículos da merenda pararam na totalidade. Nas escolas municipais, 20 das 29 de educação infantil estão paralisadas; nas 40 de ensino fundamental em área urbana, apenas sete pararam suas atividades de forma total - na zona rural, uma das 20 não abriu. O Colégio Municipal Pelotense também está sem atividades. A paralisação deve seguir até segunda-feira.

Das secretarias que prestam atividades voltadas à cidade, a grande maioria não teve alterações no atendimento à população. Em algumas delas, houve redução no número de servidores, mas os serviços foram mantidos. A área de Segurança Pública continuou com cobertura. A Guarda Municipal, de acordo com informações do secretário Aldo Bruno Ferreira, manteve as viaturas em operação e o efetivo nas ruas