Monumento à Itália é entregue após trabalho de restauração

O prefeito Daniel Guerra entregou o Monumento à Itália, em uma solenidade realizada na Praça João Pessoa, no bairro São Pelegrino. A peça, conhecida popularmente como "bota", passou por um trabalho de restauração do artista André Gnatta. A escultura foi inaugurada durante a visita do presidente italiano Giovanni Gronchi a Caxias do Sul, em 1958

O cônsul da Itália, Roberto Bortot, elogiou o trabalho realizado e a beleza da peça. "Esse monumento representa a união dos dois países, Brasil e Itália. É uma grandíssima honra estar presente na entrega e eu não podia faltar. Agradeço por terem feito um lindo trabalho de restauração para manter o monumento original", completou. Esculpida, originalmente, em uma pedra única de basalto, a "bota" foi atingida por um carro em 2017. O impacto resultou na ruptura da obra, por isso viu-se a necessidade de restauro. O valor do restauro ficou em R$ 14.210,00 e o projeto é de autoria da arquiteta, Karina Dick.

O secretário de Cultura, Joelmir da Silva, agradeceu o envolvimento de todos no trabalho e também do artista André Gnatta, que não pôde estar presente. "No momento da ruptura, ficamos receosos de termos perdido toda uma história que o monumento carrega, mas, felizmente, conseguimos recuperar e restaurar essa peça tão importante para Caxias do Sul. Agradeço a dedicação de todos que fizeram isso acontecer", elogiou.

A relação entre Brasil e Itália também foi enaltecida pelo prefeito Daniel Guerra, que destacou a importância dos imigrantes para o desenvolvimento de Caxias do Sul. "Essa é uma tarde muito especial, pois estamos entregando para a comunidade uma peça que retrata o laço efetivo entre essas duas nações. Caxias sabe olhar para a sua história e a entrega da 'bota' demonstra esse sentimento de respeito que temos pela nossa trajetória. Hoje, quem ajudou a construir a história desse monumento não está mais aqui, mas eles deixaram um legado que nos orgulha", ressaltou.

A história do monumento envolve um encontro. O então presidente italiano Gronchi circulou pela cidade na companhia de Juscelino Kubitschek, que, naquele ano, quebrou o protocolo de governo e não compareceu na abertura oficial da Festa da Uva. Para compensar a ausência, Juscelino, o vice João Goulart e Gronchi vieram a Caxias seis meses depois.

A placa oficial do monumento traz os dizeres: "Giovanni Gronchi, presidente da Itália, aqui esteve hoje, em visita à nova pátria dos artífices que transformaram o Campo dos Bugres na moderna Caxias do Sul. Homenagem do município - 13.09.1958". A placa de bronze foi removida do monumento em agosto de 2018 para evitar possível furto e agora já foi recolocada no novo monumento. Para fixar a placa, foi utilizado soldante químico, que inviabiliza o deslocamento da peça.