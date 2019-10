Novo programa cria incentivos para desenvolvimento de empreendedores

Cerca de 100 lideranas e empresrios prestigiaram o lanamento do programa Venncio Empreendedor. A solenidade, realizada no Parque Municipal do Chimarro teve como finalidade apresentar as principais alteraes no Cdigo Tributrio, voltadas principalmente para empreendedores que buscam ampliar ou abrir um novo negcio.

Agora, a proposta ser encaminhada para apreciao na Cmara de Vereadores. O programa, que visa diminuir a burocracia para que os processos se tornem mais rpidos e menos burocrticos, deve entrar em vigor em meados do trmino deste ano ou comeo de 2020. As principais mudanas se do pela dispensa de licenciamento para empreendimentos de baixo risco e regras mais flexveis para atividades de mdio e alto risco.

O programa foi organizado, durante seis meses por fiscais das secretarias da Fazenda, Obras e Meio Ambiente, da Vigilncia Sanitria e Inspeo Animal. De acordo com Daniele Mohr, que apresentou as alteraes propostas, o programa que se tornou vivel a partir da Lei da Liberdade Econmica. "Os princpios que norteiam a lei so a liberdade como garantia no exerccio de atividades econmicas; a boa-f do particular perante o poder pblico e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. A Lei de Liberdade Econmica vem ao encontro deste momento de fazer uma srie de mudanas para facilitar os alvars e diminuir os impostos", avaliou.

O prefeito, Giovane Wickert, por sua vez, evidenciou a importncia da iniciativa. "A iniciativavem para agilizar os processos de abertura de novos empreendimentos no municpio. Tornando-os mais efetivos e trazendo para o mesmo lado do balco o setor pblico e privado. Isso prope novos postos de trabalhos e gera renda", afirmou.