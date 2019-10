Escolas municipais receberão R$ 1,5 milhão em obras

A prefeitura de Sapucaia do Sul está realizando uma série de melhorias na infraestrutura das escolas municipais. Até o final do ano, serão investidos R$1,5 milhão na reforma das instituições. Algumas escolas já estão em obras, como a Vanessa Ceconet, Primo Vacchi e a Hugo Gerdau, além da Francisco Greiss, que recebeu as melhorias recentemente.

O prefeito Luís Rogério Link destacou que as reformas trarão mais segurança e conforto para os estudantes, professores e demais funcionários das escolas. "Estamos com obras em várias escolas, realizando reparos e melhorias para melhor atender a comunidade escolar. Estes investimentos na estrutura das escolas resultarão em ambientes mais seguros e apropriados", falou o prefeito. Além das escolas, a sede da secretaria de Educação também está passando por reforma.

Na Escola Vanessa Ceconet, a quadra poliesportiva está sendo totalmente reformada. Também está sendo feita a pintura externa da instituição, e revisão geral do telhado. Na Primo Vacchi, as melhorias incluem pintura interna e externa do ginásio e externa da escola, troca de telhado e forro, reforma da estrutura de madeira e troca de portas de madeira e da caixa de reservatório.

Já na Escola de Educação Infantil Hugo Gerdau está sendo realizada pintura interna, recolocação de azulejos, revisão e restauração do piso cerâmico da lavanderia, revisão e colocação de piso vinílico nas salas de aula e revisão de esgoto. No início deste mês, começaram as obras de melhorias na Escola de Educação Infantil Simone Serafim, que ainda não foi entregue. O mesmo ocorrerá com a escola Isabel Cristina, ainda neste ano.