Novas câmeras de monitoramento passam a funcionar na cidade

O município realizou a cerimônia de entrega da ampliação da rede de vídeomonitoramento, na sede da Brigada Militar. Foram instaladas dezesseis novas câmaras, com auxílio também de recursos provenientes de penas alternativas, do Ministério Público e Poder Judiciário no valor de R$ 27 mil, e, também, duas câmeras LPR, que é uma câmera de alta resolução especialmente desenvolvida para leitura de placa. Em maio deste ano, Restinga Seca aumentou a contribuição para o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro), no valor de R$ 72 mil, que deverá ser aplicada exclusivamente nas despesas elencadas no plano de trabalho apresentado pela entidade. No ano anterior, o repasse havia sido de R$ 50.532,00.