Plataforma insere livros digitais na rotina das escolas municipais

Elefante Letrado disponibiliza biblioteca virtual para as crianas, que podem ler as 900 obras cadastradas /DANIELA ROCHA LIMA/DIVULGAO/CIDADES

Enquanto, no Brasil, a mdia de livros lidos por crianas do 1 ao 5 ano de 3,5 por ano, Lucas Baldissera Padilha, 11 anos, estudante sapucaiense da Escola Rosane Amaral Dias, leu 260 obrasem30 dias. Em Sapucaia do Sul, em pouco mais de um ms, 79 mil livros foram lidos por seis mil alunos da rede municipal de ensino, por meio da plataforma digital de leitura Elefante Letrado. O projeto piloto foi oficialmente lanado pelo prefeito Luis Rogrio Link e pelo secretrio de Educao, Jairo Jorge, em evento realizado nesta semana.

O Elefante Letrado j est sendo utilizado pelos alunos doensino fundamental de todas as 24 escolas municipais de ensino fundamental de Sapucaia. "O hbito da leitura traz inmeros benefcios e tem um impacto muito positivo no desenvolvimento das crianas, principalmente, nas sries iniciais. Por isso, estamos muito felizes por termos conseguido trazer para as nossas crianas esta maravilhosa iniciativa", disse o prefeito.

O secretrio Jairo Jorge salientou que a implantao da plataforma nas escolas no teve custo nenhum para os cofres pblicos, por ter sido uma doao. Ele tambm destacou a importncia do estmulo ao hbito da leitura. "Quero agradecer por terem acreditado em Sapucaia e nos nossos estudantes. Tenho certeza que o Elefante Letrado vai fazer a diferena nas nossas escolas e ser o alimento da alma dos nossos estudantes", disse.

Por meio da plataforma, os estudantes tm acesso a uma biblioteca virtual com 900 livros de autores consagrados, de diferentes gneros e temticas. A ferramenta interativa e ldica utilizada nas escolas nos laboratrios de Informtica, e em casa, nos celulares, tablets ou computadores. Alm da leitura, os estudantes realizam diferentes atividades sobre a obra lida. A plataforma tambm permite que os professores e as famlias acompanhem, por meio de relatrio e grficos, o desempenho dos estudantes.

Durante o lanamento do projeto piloto, os 25 estudantes que leram mais livros, no perodo de 29 de agosto at o momento, receberam certificados. Lucas Padilha, que foi o aluno que mais obras leu, comentou que sempre gostou de ler, mas que, com a plataforma est lendo mais. "Eu tirava dois livros por semana na biblioteca, mas agora li 260 em um ms, porque com o Elefante Letrado o acesso mais fcil", falou.