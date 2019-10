Uma tonelada de lixo é recolhida em duas áreas da orla

A semana Mares Limpos 2019 foi um sucesso no Rio Grande do Sul. Após intensas atividades nos dias 27 e 28 de setembro, a equipe do Caminho dos Faróis coletou aproximadamente uma tonelada de lixo da Barra do Chuí e do Balneário do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar. A campanha global Mares Limpos da ONU Meio Ambiente convida governos, indústria e cidadãos para acabar com o uso excessivo e desperdício de plásticos descartáveis e eliminar microplásticos em cosméticos, as duas maiores fontes de poluição marinha. Atualmente, estima-se que mais de 8 milhões de toneladas de plástico terminam nos oceanos todos os anos, causando danos à vida marinha, pesca e turismo.