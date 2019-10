LAJEADO Notícia da edição impressa de 01/10/2019. Alterada em 01/10 às 03h00min Passeio autoguiado contempla natureza em áreas do interior do município

Matas, árvores, flores, arroios, plantações, haras, casas de campo, igrejas e o Rio Taquari, além de outras belezas características de caminhos do interior, encantaram os participantes do Caminhos de Lajeado. O roteiro turístico que passa por lugares bucólicos das cidades teve seu trajeto por Lajeado inaugurado no fim de semana.

A iniciativa, que faz parte do projeto da Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) em parceria com o Passeios na Colônia, conta em Lajeado com um trajeto de 15,9 quilômetros que são percorridos a pé pelos participantes, cada um no seu ritmo, apenas seguindo o mapa e as placas indicativas fixadas no caminho que passa pelos bairros Centro e Carneiros. A ideia é promover a valorização de pontos turísticos pouco conhecidos pela população.

O trajeto inaugural começou com café da manhã no Belvedere Aldino Gallas (Rua Oswaldo Aranha, Centro), às margens do Rio Taquari. Após alongamentos, o grupo começou o caminho, passando pela igreja da Matriz, onde foi recepcionado pelo grupo instrumental Camerata Libertá. Depois, o percurso seguia pela rua Bento Rosa, passando por áreas rurais do município, e retornando depois ao ponto de partida. Nesta primeira caminhada, parte do grupo deslocou-se ao Parque Histórico na volta do percurso, onde houve um almoço comemorativo.

"O evento foi fantástico porque, além de ter muitos participantes, muitas pessoas não conheciam estas regiões tão próximas do Centro. Então atingimos os objetivos da implantação deste caminho permanente. Queremos que a cidade tenha um outro olhar para o rio, para a sua área rural e para as belezas naturais que estão tão próximas do Centro de Lajeado", disse Alício Assunção, criador do Passeios na Colônia e dos Caminhos Autoguiados.