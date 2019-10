Por conta de problemas financeiros, Colégio Adventista pode fechar as portas

O presidente da Câmara de Vereadores, Jeffeson Olea Homrich, recebeu uma comitiva formada por pais e responsáveis dos alunos do Colégio Adventista e também do diretor da escola, pastor Charles de Souza que manifestaram a preocupação do possível fechamento da escola em São Borja, desejo manifestado pela sede estadual que provê o educandário. A situação mostrada pelo diretor é que nos últimos cinco anos ocorreu uma redução no número de matrículas. Atualmente, o educandário conta com 135 alunos e precisaria ter mais 70 alunos para funcionar e sanar seus compromissos. Na ocasião, Homrich comprometeu-se em apoiar e ajudar na mobilização para o não fechamento do educandário. O vereador colocou-se à disposição para ir até Porto Alegre nesta semana, a fim de manifestar e pedir para que não fechem a escola no município. O grupo trabalha com alternativas para buscar novos alunos e mostrar que o educandário tem sido referência em ensino e formação pessoal, em uma visão estabelecida nos valores cristãos.