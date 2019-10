Horto comunitário incentiva uso de plantas medicinais

A prefeitura de Cotiporã realizou a inauguração de mais uma importante obra, pensada especialmente na saúde e bem estar da comunidade cotiporanense. O horto comunitário, localizado próximo ao Centro de Agricultura Familiar, faz parte do projeto "Farmácia Viva", criado no ano de 2017, com o objetivo de resgatar, valorizar, ampliar e qualificar a utilização de plantas medicinais como elemento estratégico de saúde, prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, redução do uso demasiado de medicamentos e a interação social.

Anteriormente à criação do Horto, diversas pesquisas e atividades foram realizadas em Cotiporã como o levantamento das plantas mais utilizadas no município, oficinas nas comunidades, através do programa Promovendo Saúde no Interior, desenvolvimento da Cartilha de Plantas Medicinais, que contém a descrição de sete plantas de acordo com os principais problemas de saúde encontrados no município, atividades em grupos educativos sobre cuidados e orientações na colheita das plantas, secagem, armazenamento e a forma correta de preparo dos chás.

A construção do Horto Comunitário teve inicio no ano de 2019 e contou com o envolvimento de profissionais da secretaria de Saúde e Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, Secretaria de Obras, Departamento de Engenharia e Emater. O Horto Comunitário ficará disponível para toda população cotiporanense, servindo de suporte para ações de educação popular, capacitações e outras ações que envolvam a promoção da saúde.