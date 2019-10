PANTANO GRANDE Notcia da edio impressa de 01/10/2019. Alterada em 01/10 s 03h00min Cidades do Vale do Rio Pardo devem implantar projeto de videomonitoramento

Uma assembleia geral reuniu a Associao dos Municpios do Vale do Rio Pardo (Amvarp) e o Consrcio Intermunicipal de Servios do Vale do Rio Pardo (Cisvale). O encontro entre os gestores da regio foi realizado em Pantano Grande, durante as festividades do aniversrio de 32 anos do municpio.

O prefeito anfitrio e presidente do Cisvale, Cassio Nunes Soares, avaliou de forma positiva a reunio, e destacou um dos temas que tem sido uma das principais bandeiras do Consrcio, o videomonitoramento e cercamento eletrnico do Vale do Rio Pardo. "Estamos empenhados para que o cercamento eletrnico e o videomonitoramento se tornem uma realidade na regio, de maneira definitiva e completa, integrando todos os municpios, aumentando a segurana da comunidade do Vale do Rio Pardo", afirmou o prefeito.

No encontro, houve o avano de questes relativas ao projeto que est sendo elaborado pelo Consrcio para que se integre ao Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurana Pblica. Se aprovado, empresas do Vale do Rio Pardo podero destinar at 5% do saldo devido de ICMS para a compra de cmeras e equipamentos que faro parte de um sistema regional de videomonitoramento e cercamento eletrnico, contemplando tambm os municpios que no receberam emendas parlamentares ou recursos da Consulta Popular.

O prefeito de Vale do Sol, Maiquel Silva, tambm falou sobre o encontro de municpios realizado em Braslia, em setembro. Segundo o prefeito, o presidente da Cmara, Rodrigo Maia, se comprometeu em colocar em votao assim que possvel a Proposta de Emenda Constituio (PEC) da Cesso Onerosa, que autoriza o governo a realizar o megaleilo de reas de explorao e produo do pr-sal. Os recursos da venda sero distribudos para os estados e municpios. Maia ainda afirmou que tambm pretende colocar logo em votao, que aumenta os repasses da Unio para o Fundo de Participao dos Municpios em 1%."O municpios brasileiros passam por muitas dificuldades financeiras, e aqui no Vale do Rio Pardo isto no diferente, todos passam por circunstncias negativas. Estes recursos viriam a somar", afirmou o prefeito de Vale do Sol.