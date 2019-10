Abertura da Feira do Livro municipal acontece nesta terça-feira

A Feira do Livro 2019 de Garibaldi começa nesta terça-feira, com abertura às 9h. Diversas atividades gratuitas estão programadas para contemplar públicos diversos até o sábado. Com o tema "Literatura e Cinema", a Feira do Livro de Garibaldi tem como patrono Tabajara Ruas. O evento integra a programação dos 119 anos do município.

Durante o dia, teatros, contações de histórias e bate-papos esperam o público. À noite, sessões de cinema e bate papo com escritores, além da apresentação da Orquestra Jovem de Garibaldi. Haverá animação cultural durante toda a Feira, com interação constante com o público presente. A ideia é envolver a comunidade em torno da magia dos livros e do universo do cinema. No sábado, apresentações artísticas de grupos garibaldenses, mateada, troca-troca literário, a tradicional Festa da Criança e a estreia do Musical 2 Gatos do Centro Social São José.

Um dos destaques da programação é a presença do patrono, o escritor e cineasta brasileiro Tabajara Ruas. Atuando no cinema desde 1978, Tabajara é conhecido como um dos representantes da genuína cinematografia, dirigiu e produziu cinco longas-metragens: Netto perde sua alma, Brizola tempos de luta, Netto e o domador de cavalos, Os Senhores da Guerra e A cabeça de Gumercindo Saraiva, todos premiados. Escreveu 12 roteiros de longas, diversos curtas e fez adaptações de livros para minisséries na televisão.

Para o secretário de Turismo e Cultura, Paulo Salvi, a programação foi pensada para envolver a comunidade e proporcionar momentos culturais e agradáveis na semana da Feira do Livro. "Queremos que todos os garibaldenses se sintam convidados a integrar a feira e aproveitar a programação, prestigiar as atividades culturais e incentivar o hábito da leitura", reforçou.