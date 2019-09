SAPUCAIA DO SUL Notícia da edição impressa de 30/09/2019. Alterada em 30/09 às 03h00min Horta comunitária ajuda no tratamento da saúde mental

Diferentes tipos de verduras, temperos e chás poderão ser encontrados no pátio do Centro de Atenção Psicossocial Bem-estar de Sapucaia do Sul. A unidade agora conta com uma Horta Comunitária e um Relógio do Corpo Humano, inaugurados durante um piquenique que contou com a presença do prefeito Luis Rogério Link. A iniciativa é da prefeitura, através das secretarias municipais de Saúde e de Indústria, Comércio Agricultura e Abastecimento, com apoio da Emater.

Os canteiros foram preparados e as mudas plantadas durante as oficinas terapêuticas para tratamento da saúde mental. "Estão todos de parabéns, porque conseguiram transformar este espaço, que é de vocês. Mexer na terra é terapêutico, pois promove uma sensação de bem-estar, e tenho certeza que farão bom uso tanto das ervas medicinas do relógio, quanto da horta", disse o prefeito

A enfermeira do CAPS, Verônica de Campos Magalhães, explica que por meio da iniciativa é possível desenvolver o resgate do contato com a terra e do uso dos chás para cuidar da saúde, além de estimular o hábito de uma alimentação mais saudável. "Todo o trabalho de limpeza do espaço, construção dos canteiros, plantio e cuidados de manutenção é um processo terapêutico. Além disso, são trabalhados o senso de cooperação, o trabalho em grupo e a reinserção no meio social", disse.

Conforme o diretor de Agricultura do Município, Sérgio Viero, a horta e o relógio resultaram de um trabalho conjunto, que levou cerca de três meses para ser concluído. Esta é a sétima Horta Comunitária do município. Usuário do CAPS há dez anos, João Carlos da Silva Moraes, 64, conta que já tinha conhecimento em plantio, mas que também aprendeu muito, durante as oficinas. "Fui criado 'pra fora', então já estou acostumado a mexer na terra. Mas aqui um ensina o outro. É muito bom, faz a gente relaxar", disse.