Festa propicia integração entre idosos em centro

Com o propósito de promover aos idosos um momento festivo, de integração, amizade, animação e boa música, Westfália promoveu, no Centro Comunitário de Linha Frank, a 17ª Festa Anual alusiva à Pessoa Idosa. A programação proporcionou momentos de convivência, fortalecimento, confraternização, reflexão, alegria e dança. Uma breve solenidade deu início ao evento, realizado na semana passada.

O secretário de Saúde, Trabalho, Habitação e Assistência Social, Joacir Antônio Docena, reiterou que a programação é especial para a valorização da pessoa idosa. "Este não é só momento de parabenizar, mas também de agradecer por tudo que vocês, idosos, já fizeram pelo nosso município. Vocês são exemplos a serem seguidos", destacou Docena. O prefeito de Westfália, Otávio Landmeier, também ressaltou a importância da população na festividade. "Para o poder público, é sempre muito importante e especial promover este evento. Isto porque vocês fazem parte da nossa história", parabenizou o chefe do Poder Executivo westfaliano.

Nesta edição, o momento de espiritualidade e reflexão contou com a participação do pastor da Comunidade Evangélica Sião, de Linha Frank, Valmir Frank, e do padre da Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida, Eduardo Schuster. De maneira especial, eles deixaram suas mensagens de fé aos idosos westfalianos presentes. Também foi dada a posse das faixas do rei Décio e rainha dos idosos, Dulce Schneider. Logo na sequência, a categoria Sênior do Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Westfälische Tanzgruppe apresentou três danças à comunidade. Encerrada a programação inicial, foi dado início ao baile, animado pela Banda Contagem Regressiva.