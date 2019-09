Lei obriga prefeitura a exibir informações sobre desconto no IPTU

O projeto de lei, de autoria da vereadora Belamar Pinheiro, que propõe a introdução de texto explicativo, no site oficial da prefeitura de Viamão e nos carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), sobre os direitos à isenção deste imposto nos casos previstos em lei, foi aprovado na Câmara Municipal de Viamão. Com a matéria, as informações sobre os requisitos legais necessários para a isenção do imposto poderão ser publicas na internet e nos carnês de pagamento. Além disso, deve ser elaborado texto explicativo acerca do procedimento para solicitação da isenção. "Em Viamão, existem vários casos que dão isenção ao pagamento do IPTU - como pais adotivos e aposentados - e muitas vezes os contribuintes não solicitam o pedido de isenção pelo desconhecimento sobre o texto legal. Com este projeto, o Executivo fará esta divulgação, explicando quais são os requisitos legais necessários", explica a vereadora Belamar Pinheiro.