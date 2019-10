Executivo irá disponibilizar Parque Wolmar Salton para concessão à iniciativa privada

Em entrevista coletiva de imprensa, o prefeito Luciano Azevedo anunciou que o Executivo irá oferecer o Parque Wolmar Salton como concessão de uso à iniciativa privada, nos moldes do ginásio do Teixeirinha e da antiga estação da Gare. A proposta foi avaliada durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Passo Fundo, e será encaminhada em outubro à Câmara Municipal. Se for dado parecer favorável, em seguida será publicado um edital de chamamento público.

A ideia é que no início de 2020 o parque tenha uma nova administração. Para Azevedo, a opção é pelo município não fazer novos investimentos no parque, por ser um espaço entendido como típico de exploração da iniciativa privada. "O dinheiro do município deve ser aplicado em coisas diárias, em serviços comuns que toda a comunidade precisa , como saúde e educação", destacou.

A medida vem de um longo estudo do espaço e seu uso, que iniciou ainda em 2013. O parque vem sendo subutilizado há bastante tempo e, desde a inauguração, teve mais período sem eventos do que com feiras e afins. Com um custo mensal de cerca de R$ 13 mil para o município, o investimento necessário para deixar o parque utilizável dentro das leis e normas vigentes é alto, especialmente pela necessidade do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI) permanente. Até o momento, eventos realizados no espaço têm alvará temporário.

Com uma área total de 10 mil metros quadrados, no parque estão construídos pavilhões em alvenaria e estrutura metálica, além da edificação da administração em alvenaria. Na época havia uma prática de construção de espécies de quiosques para os expositores, que são hoje edificações em mau estado de conservação. A área está localizada na Macrozona de Proteção de Recursos Hídricos e junto à cabeceira do aeroporto, desta forma, o Plano Diretor impõe uma série de restrições, buscando conservar o meio ambiente e a funcionalidade e segurança do aeroporto.