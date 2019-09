Nova indústria láctea pretende iniciar operações na segunda quinzena de outubro

Uma nova indústria de leite e derivados vai iniciar suas atividades no município na primeira quinzena do mês de outubro. A PróBios Agroindústria de Derivados Lácteos está se instalando na localidade de Santa Rita, no complexo onde já funcionou a Parmalat. Representantes da empresa estiveram na secretaria da Agricultura, quando foi assinada a autorização pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), para que possa operar.

O secretário José Adão Braun ressalta a importância de mais este empreendimento no município, que vai contribuir para a geração de emprego e renda. Conforme Braun, a pasta, por meio do SIM, tem procurado atender as empresas da melhor forma possível para que atendam as exigências sanitárias, mas possam viabilizar com celeridade o início de suas atividades no município. A PróBios, segundo o veterinário Paulo Roberto Pereira, também está encaminhando a documentação necessária para adesão ao Sistema Unificado Estadual de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf), o que possibilitará que comercialize seus produtos em todo o Rio Grande o Sul.

"Nossa empresa tem a missão de oferecer aos seus clientes produtos saudáveis e saborosos. Oferecemos produtos preparados à base de kefir (bebida láctea fermentada) confeccionados através de processo manual e artesanal. Não há a adição de nenhum tipo de conservante ou corante", explica a bióloga e doutora em genética Marcela Mendes Salazar Mingireanov, administradora e responsável pela pesquisa. Segundo ela, a indústria iniciará com a produção de leites fermentados de kefir em quatro sabores.