Feira de sapatos na Fenac irá oferecer descontos de até 70%

Está chegando mais uma Feira da Loucura por Sapatos, considerada a maior promoção de calçados do Brasil. A feira inicia na quinta-feira e segue até o dia 13 de outubro, das 10 às 21 horas, na Fenac, em Novo Hamburgo/. Além das atividades para compartilhar conhecimento, durante 11 dias, o público poderá conferir mais de 250 expositores de sapatos, bolsas, roupas, acessórios e itens de utilidade doméstica, com descontos de até 70%.

A coordenadora da feira, Kitty Schmitt, afirma que esta edição apresenta novas opções aos visitantes. "Uma das grandes novidades será o Lounge Fenac | Sicredi. Em parceria a cooperativa, o ambiente temático reunirá influenciadores da região e promoverá pocket palestras gratuitas para o público visitante", explica Kitty. As atividades abordarão diversos temas, como: câncer de mama, autoestima e saúde mental, compra consciente, harmonização da face, imagem nas redes sociais, marketing pessoal, multiplicação de looks e bem-estar. A participação nas pocket palestras garante a isenção da entrada à feira, basta apresentar a imagem de divulgação da respectiva palestra disponível nas redes sociais do evento ou que tenham recebido através dos profissionais que irão realizar as pockets palestras.

Entre as atividades confirmadas está a pocket palestra "Como fazer multiplicação de looks?", que acontecerá no dia 10 de outubro, às 18h30, com a consultora de imagem e estilo Mônica Deitos. Ela afirma que o público pode esperar uma conversa sobre a versatilidade da multiplicação de looks e da ligação da mulher moderna ao dinamismo que a moda lhe traz. "Trarei o foco na escolha certa, ganho de tempo e elegância para looks do dia a dia, trabalho ou noite. É muito importante termos espaço na Feira da Loucura por Sapatos para distribuirmos esse conhecimento lindo que é moda", enfatiza Mônica.

Outra pocket palestra abordará "Um olhar holístico sobre o bem-estar", com Claudete Loth, terapeuta holística especializada em florais e pós-graduada em psicologia transpessoal. A atividade acontecerá no dia 08 de outubro, às 18 horas. Claudete explica que será uma conversa sobre o que é a terapia holística e quais os benefícios da mesma à saúde e bem-estar das pessoas. "As terapias holísticas, naturais e complementares vieram para auxiliar no tratamento da medicina alopática e também para prevenir que as doenças se manifestem. A oportunidade de falar sobre esse tema durante a feira é de extrema importância, pois se percebe um olhar com o bem-estar das pessoas", explica.