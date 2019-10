Um ano após ser inaugurado, Cias supera marca de 30 mil atendimentos

O Centro Integrado de Atenção em Saúde (Cias) de Esteio completou, em setembro, um ano desde que abriu suas portas para atendimentos à comunidade esteiense. Foram realizados nesse período 30.798 atendimentos. Localizado na Travessa Mário Cutruneo, o Cias funciona, das 8h às 17h, como Centro de Especialidades Médicas e, das 17h às 21h, ou seja, após o horário de fechamento dos postos de saúde do município, o espaço abriga uma Unidade de Saúde Estendida.

Segundo dados levantados, 16.410 atendimentos foram realizados no período que o Centro funciona como unidade de horário estendido. Essas pessoas não precisaram aguardar até o dia seguinte para buscar atendimento nas unidades básicas de saúde ou, ainda, ir até a Fundação São Camilo à noite, liberando as equipes do hospital para atendimento a casos mais graves. Os outros 14.388 atendimentos foram realizados pelos serviços do Centro de Especialidades Médicas, durante o dia.

O Centro oferece consultas nas áreas de nutrição, fonoaudiologia, psicopedagogia, dermatologia, cardiologia, ginecologia, odontologia e psicologia.. Para poder iniciar os atendimentos no local foram investidos R$ 166,5 mil na compra de equipamentos e mobiliários. Também foram necessárias adequações estruturais.