Município ainda não teve vítimas fatais no trânsito em 2019

Um levantamento do Departamento Municipal de Trânsito (DMT) apontou que até o fim de setembro não houve registro de acidentes com vítimas fatais nas ruas da cidade. Em 2018, foram duas vidas perdidas no trânsito. Os dados também constataram que houve redução de 24% no número de acidentes de trânsito com lesões corporais graves na área urbana de Santo Ângelo, num comparativo entre o primeiro semestre deste ano e o de 2018.

Os números foram informados pelo diretor do DMT, Gerson Rodrigues. Ele atribui o desempenho aos investimentos realizados pelo governo municipal em obras de infraestrutura urbana, com o asfaltamento de cerca de 300 quadras em vias estratégicas da cidade, criando rotas alternativas às ruas com intenso trânsito; à manutenção permanente da sinalização viária; e, mesmo diante de alguma polêmica, à utilização do radar de controle de velocidade em artérias longitudinais e com grande fluxo de veículos, coibindo o excesso de velocidade.

A conscientização dos usuários do trânsito também foi lembrada pelo diretor como importante para o bom desempenho dos números. "São números que precisamos comemorar com a sociedade. Não tivemos acidentes com vítima fatal e a redução de acidentes com lesões corporais graves representa menos leitos hospitalares ocupados, menos dores e sofrimento para as famílias", declarou Gerson.

O diretor do DMT frisou que a modernização do sistema viário, proposta pela gestão municipal, está ganhando impulso com a aquisição de semáforos com tecnologia de ponta, que devem ser instalados dentro de 45 dias. Segundo Gerson, os novos semáforos possuem temporizador em led, controladores digitais e grupos focais de pedestres com contagem regressiva. "São investimentos para a implantação de um sistema de inteligência dos semáforos, aprimorando o serviço prestado. A meta é reduzir as falhas dos semáforos, melhorar o tráfego urbano, promover a economicidade operacional para a administração pública", concluiu.

Outra informação do DMT é de que o prefeito Jacques Barbosa já determinou estudo de viabilidade técnica e financeira para a instalação de lombadas eletrônicas em vias rápidas da cidade. Conforme Gerson, esta possibilidade será debatida com mais vigor a partir do primeiro trimestre de 2020.