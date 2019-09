Contribuintes inadimplentes podem aderir ao Refis

Os contribuintes de Três Coroas com débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, cujo fato gerador tenha ocorrido até o dia 31 de julho de 2019, estão tendo mais uma oportunidade quitar suas pendências com descontos nos juros. Para obter o benefício, essas pessoas têm até o dia 20 de dezembro de 2019 para aderir ao Programa de Recuperação Fiscal. Quem optar por pagar à vista terá redução de 90% da multa e dos juros. Os que parcelarem em três vezes obterão redução de 70%. Já quem preferir pagar em seis vezes conseguirá uma redução de 50%. No caso de parcelamento, a primeira parcela deve ser paga no ato da adesão ao Refis. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100,00. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a recuperação de créditos e promover a reabilitação fiscal do município.