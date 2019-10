O Pelotas Parque Tecnolgico abre edital para as empresas interessadas em ocuparem os espaos do polo. As inscries podem ser feitasat 25 de outubro e uma comisso tcnica avaliar os projetos, que devero ser entregues no formato pitch. Trata-se de uma apresentao direta e curta, com o objetivo de vender a ideia da empresa para um investidor. Os contratos iniciaro a partir de 10 de novembro de 2019. O edital inclui reas para empresas ps-incubadas e/ou aceleradas e as consolidadas. As ps-incubadas e/ou aceleradas tero disposio o espao 6, com 12,8 metros quadrados, localizado no andar inferior; e o 16, no piso superior, com 16,22 metros quadrados. As consolidadas podero usar o 2, no andar inferior, com 135,23 metros quadrados; e o 13, no superior, com 138,38 metros quadrados.