Festival Bento em Dança exalta bailarinos de todo o mundo e promove concurso

Tradicionalmente no mês de outubro, Bento Gonçalves vira a capital da dança em nosso Estado durante os sete dias de Bento em Dança. O festival é considerado um dos mais tradicionais eventos de dança do país no gênero. Durante quase três décadas ininterruptas, reuniu cerca de 150 mil bailarinos de mais de 20 países, somando um total de 58.000 mil horas de espetáculos e quase 20 mil coreografias inscritas.

Neste ano não será diferente, pois entre os dias 5 e 11 de outubro acontece a 27ª edição do Bento em Dança, que vai reunir profissionais e estudantes para uma imersão ao universo da dança, com atividades acontecendo durante todo o dia. As apresentações estão programadas para começarem sempre às 18h e os ingressos podem ser adquiridos ao valor de R$ 15,00 na bilheteria do festival.

Uma das novidades desse ano será a realização do Prêmio Tito Barbón, concurso seletivo voltado a bailarinos maiores de 14 anos. A competição de alto rendimento oferecerá R$ 6 mil em premiações aos melhores classificados. O argentino Tito Barbón foi bailarino, coreógrafo e crítico de dança. Por muitos anos moldou o formato do Bento em Dança, contribuindo para o crescimento do Festival. De acordo com a coordenadora Geral do Festival, Erci Grapiglia, o Prêmio Tito Barbón foi criado para homenagear esse profissional que tanto contribuiu para o sucesso do festival.

Para manter a tradição, o festival seleciona um corpo de jurados e professores renomados no Brasil e Exterior. De acordo com a diretora artística Bárbara Rey, o Bento em Dança procura promover a profissionalização e valorização da dança, atraindo para o município bailarinos interessados no aperfeiçoamento técnico, no intercâmbio cultural e em adquirir muito aprendizado.

Outra característica do festival é a preocupação em integrar diversas atividades além do concurso. Todos os anos acontecem as oficinas de aprendizagem, workshop de aperfeiçoamento e espaço de exposição de produtos e serviços. Também ocorrem eventos paralelos como as Batalhas, das danças urbanas, e a mostra aberta.

As atrações serão realizadas no pavilhão E do Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A maioria das atrações é própria para todas as idades. Idosos e estudantes terão desconto de 50% na aquisição de ingressos para todos os espetáculos. A programação completa, com a ordem das apresentações e os respectivos horários podem ser acessados através do site oficial do evento (www.bentoemdanca.com.br). A expectativa é atrair o público de todo o Estado para a cidade.