Aeroporto terá sistema para monitorar pousos e decolagens

Aparelho capta automaticamente as aeronaves em um alcance de 150 metros entre as cabeceiras da pista /LEONARDO PORTELLA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A tecnologia é mais uma aliada nas operações do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. O terminal recebeu neste mês a instalação de 32 novas câmeras de monitoramento em tempo real, tanto em áreas externas como internas. Os equipamentos captam imagens em alta definição que ficam armazenadas em um sistema para acompanhamento. Além de ampliar a segurança da comunidade aeroportuária, já que cerca de mil pessoas passam pelo local todos os dias, as câmeras contribuirão para o monitoramento da pista de pousos e decolagens com uma câmera de longo alcance.

O equipamento, chamado de speed dome, tem resolução de dois megapixels real e capta automaticamente em um alcance de 150 metros a movimentação das aeronaves de uma ponta a outra da cabeceira da pista. É possível aproximar a imagem em até 20 vezes sem perder a qualidade. Isso facilita, por exemplo, a identificação de rostos ou placas de automóveis. A câmera também será útil à noite, com uma função que permite gravação com o mínimo de claridade. "As imagens são nítidas e ricas em detalhes, que permitem visualizar se há obstáculos na pista, como pássaros, ou a ocorrência de casos de vandalismo no pátio", afirma o diretor do Hugo Cantergiani, servidor municipal Mauricio Loreto D'Avila.

As demais câmeras são menores, mas também possuem sensor de movimento e capacidade de giro. Elas estão espalhadas por diversos pontos do aeroporto, como áreas de embarque e desembarque de passageiros, recepção, entrada, pátio dos aviões, entre outros. Todas as imagens são acompanhadas em tempo real pela Guarda Municipal, que possui um posto fixo no terminal. Anteriormente, 15 câmeras auxiliavam na segurança do Hugo Cantergiani, mas que forneciam imagens em baixa resolução e pouca efetividade na identificação de ocorrências.

Os investimentos nas câmeras, equipamentos e instalação somaram cerca de R$ 39 mil e foram custeados pelo Departamento Aeroportuário, órgão ligado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, que administra o terminal em convênio com a Prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade.

Maior aeroporto do interior gaúcho, o Aeroporto Hugo Cantergiani oferece quatro voos regulares das companhias aéreas Gol e Azul, com destino aos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Campinas. O primeiro voo programado é para Congonhas, pela companhia Gol, com pouso às 10h45 e decolagem às 11h25. À tarde, é oferecido um voo a Guarulhos, com chegada às 13h45 e saída às 14h15, exceto às terças-feiras. Para Campinas, único oferecido pela companhia Azul, a aeronave pousa em Caxias às 15h30 e decola às 16h30. O último voo local é para Congonhas, com chegada na cidade às 18h35 e decolagem programada para 19h05.

Recentemente, outro importante projeto foi finalizado no Hugo Cantergiani. A cobertura na fachada do terminal contribui com a chegada e a saída dos passageiros, protegendo do clima. A estrutura metálica possui 20 metros de extensão e avança três metros sobre a calçada, permitindo que o embarque e desembarque de passageiros de táxis e outros veículos seja protegido e mais confortável. Também foram realizados serviços de drenagem e adequação da calçada em frente ao aeroporto para que a marquise não avançasse na via, além da instalação de piso tátil, tornando o local mais acessível para pessoas com deficiência.