CAXIAS DO SUL Notícia da edição impressa de 27/09/2019. Alterada em 27/09 às 03h00min Feira do Livro municipal será aberta ao público nesta sexta

A população caxiense está convidada a participar de mais uma edição da Feira do Livro na Praça Dante Alighieri. As bancas já abrem a partir do meio-dia desta sexta-feira, mas a abertura oficial do evento está marcada para as 18h30, no palco principal, e contará com apresentação de A Banda Mais Bonita da Cidade, às 19h.

São 38 bancas que oferecem descontos de até 20% em títulos nacionais e internacionais. Em uma área coberta de, aproximadamente, 3,5 mil metros quadrados, os visitantes encontrarão diversas atividades culturais nos dois palcos instalados na praça, além de espaços para leitura e para sessões de autógrafos. A Casa da Cultura, a Biblioteca Pública Municipal e o Teatro Pedro Parenti também receberão bate-papos e oficinas.

A edição deste ano traz 74 autores nacionais e internacionais. E o escritor caxiense tem um destaque especial, já que 22 autores locais participaram dos encontros do projeto Escritor na Comunidade. "Esse projeto de incentivo à leitura com escritores locais fortalece a feira e dissemina o hábito nas futuras gerações", pontuou o secretário da Cultura, Joelmir da Silva Neto.

Serão 17 dias de atrações culturais e artísticas, leituras e vivências. A 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul tem como patrono o escritor e professor, Delcio Antônio Agliardi. "Caxias do Sul tem um fabuloso legado literário e a Feira do Livro é uma festa popular que incentiva a leitura e o fortalecimento do circuito do livro. A história dos 35 anos do evento é conhecida nacionalmente e nos projeta em muitos espaços socioculturais. Acredito que uma cidade leitora é mais próspera, feliz e acolhedora", ponderou o patrono. A amiga do livro é a pós-graduada em Artes, Desenho e Filosofia, Bernardethe Zardo.

O tema da feira deste ano é: Você é o que você lê. "A intenção é levar as pessoas a refletirem sobre seus interesses de leitura, sobre as ligações com as leituras que transformam, que instigam, que fazem a diferença na sua história. E que, de algum modo, nos levam a ser um pouco das histórias que lemos", explicou a diretora do Departamento do Livro e da Leitura, Maria Cristina Tiburi Pisoni. Além disso, a identidade visual da feira neste ano traz personagens de livros de diferentes gêneros literários e que marcaram diversas gerações de leitores. No site oficial do evento, é possível descobrir a quais histórias eles pertencem.

Serão oferecidas sessões de autógrafos;encontros no 15º Passaporte da Leitura, com 88 escolas; mais de 20 oficinas; 160 contações de histórias no palco infantojuvenil; e 12 horas de histórias ininterruptas na 11ª Maratona de Contação.

A Feira do Livro estará aberta entre os dias 27 de setembro a 13 de outubro, com atrações diversificadas. O horário de funcionamento das bancas é: de domingo a quinta-feira, das 12h às 19h (área geral) e das 10h às 19h (área infantojuvenil); e nas sextas-feiras e sábados, tanto a área geral quanto a infantojuvenil funcionam das 9h às 19h.