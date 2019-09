Voluntariado irá propiciar educação financeira para idosos

Uma nova forma de encarar questões financeiras, especialmente as de superendividamento e as dúvidas sobre empréstimos pessoais e consignados, se consolida em Novo Hamburgo para um publico bem especial: a terceira idade. O Encontro Estadual dos Procons terminou nesta quinta-feira e foi marcado pela assinatura do Termo de Voluntariado entre o Procon hamburguense e o Programa Melhor Idade (PMI) da secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Isso significa que a partir de agora, pelo menos 18 voluntárias, atendidas pelo projeto da prefeitura, estão capacitadas para ajudar seus grupos na prevenção e proteção quando se trata de questões financeiras. Na presença da prefeita Fátima Daudt e do titular da Smel, João Luis Ferreira da Silva, as voluntárias firmaram o compromisso em cerimônia. "Hoje é um dia histórico para o Procon de Novo Hamburgo e o PMI, pois estamos dando início oficialmente ao voluntariado, compartilhando conhecimento e", afirmou a sub-procuradora do Procon de Novo Hamburgo, Cláudia Schenckel. Na abertura do evento, Claudia pontuou a realidade de muitos idosos que têm problemas desta natureza. É um público, diz ela, que precisa de atenção e orientação nesse sentido para que possa se proteger.

Por meio do voluntariado, o órgão de proteção ao consumidor em Novo Hamburgo estará mais presente nos núcleos, com um olhar de quem ali vive. Atualmente, há 22 núcleos do PMI em que os alunos têm oportunidade não somente de praticar atividade física como também de integração social e troca de conhecimentos. "Este é um programa muito especial e importante dentro de nossa comunidade. Estamos felizes com este passo dado na certeza de que uma base forte é construída", disse a prefeita Fátima Daudt.