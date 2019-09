LBV realiza campanha para recolher brinquedos

A Legião da Boa Vontade (LBV) solicita apoio da comunidade com doações de brinquedos a fim de que possam ser distribuídos para crianças e jovens atendidos pela Instituição no Dia da Criança. A ação quer recolher brinquedos e materiais que serão selecionados e, posteriormente, levados até comunidade de Pelotas. As doações podem ser feitas no Centro Comunitário de Assistência Social Alziro Zarur, da LBV, que fica rua Bernardino dos Santos, 98, bairro Areal. O pedido da entidade é que sejam levados brinquedos em bom estado de conservação ou novos, para que possam ser reutilizados pelos novos donos após a ação. A coleta será feita até o dia 5.