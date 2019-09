Em evento, secretários de educação debatem soluções para a área

Candiota foi o quarto município do Estado a receber o encontro com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), que aconteceu na semana passada. Os encontros visam realizar formações para os secretários, professores, diretores e técnicos no sentido de apoiar e orientar as regionais com os municípios de sua abrangência para a implementação e orientação para a elaboração dos documentos voltados para a educação municipais, assim como a revisão dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) e regimentos escolares de cada instituição.

A secretária municipal de Educação, Giselma Pereira, destaca que essa é uma oportunidade para que os profissionais da educação possam usufruir do "know-how" dos palestrantes que a Undime possui e de formações mais próximas de seus territórios. A Associação dos Municípios da Região Sudoeste do Estado é uma regional que até então não tinha tido esta formação e que, neste ano, alinhado com a secretaria de Educação de Candiota, pôde ser realizado no município.

Pela manhã foi apresentado ao público presente o uso de uma plataforma de gestão para as secretarias municipais de educação. Os municípios de Santiago e Turuçu são referências no Estado pelo uso da plataforma realizaram a apresentação. "É uma maneira dos municípios saberem da riqueza que é o uso dos instrumentos desta plataforma que auxilia muito bem na gestão", relatou Giselma. Outro assunto tratado foi referente a resolução do Ministério da Educação, emitida em dezembro de 2017, determinando que a partir de fevereiro de 2020, todos os municípios deverão organizar seus novos currículos, a partir da base nacional e do referencial gaúcho, precisando construir um novo currículo nas redes municipais. O tema foi avaliado pelos convidados do evento.