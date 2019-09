Sindicato quer debate sobre mineração no Plano Diretor

A pauta da mineração deve estar presente no Plano Diretor de todas as cidades, para que seu desenvolvimento seja saudável e que possa estimular a economia local de forma planejada. Além disso, a inclusão do tema nos projetos municipais evita futuros conflitos quanto ao uso do solo na região. Pensando nisso, a diretoria do Sindicato da Indústria da Mineração de Brita, Areia e Saibro de Estado do Rio Grande do Sul (Sindibritas) e da Associação Gaúcha dos Produtores de Brita, Areia e Saibro (Agabritas) entregou ofício ao prefeito da cidade de São Marcos, Evandro Carlos Kuwer, solicitando a representação do setor no Conselho Municipal.

"A visita foi muito boa. O prefeito assumiu o compromisso de dar continuidade neste tema junto com os responsáveis pelo assunto em São Marcos" explica o coordenador do Sindibritas e Agabritas na Região da Serra, Paulo Fernando Oliveira. Além de representantes da comunidade empresarial e da entidade sindicato, membros do Legislativo também participaram do encontro.

De acordo com o presidente do Sindibritas e Agabritas, Pedro Reginato, o pedido passa pela necessidade de maior integração entre o poder executivo e os assuntos técnicos da exploração mineral, que são estratégicos para o crescimento da economia gaúcha. "Acreditamos que desta forma contribuímos de maneira mais efetiva com subsídios administrativos e técnicos para as tomadas de decisões no que diz respeito ao segmento da mineração neste Plano Diretor. Temos certeza que nossas ideias e sugestões estarão sempre em sintonia com o crescimento da cidade" salientou o presidente.