Primavera movimenta turismo na cidade e exalta locais ao ar livre para visitantes

Com a primavera, estao das flores, os locais ao ar livre se tornam mais atrativos ao pblico. Muitos empreendimentos investem em opes de passeios para atrair o turista nesta poca do ano. Por isso, a secretaria municipal de Turismo aproveita o incio da estao para destacar roteiros tursticos, parques e praas de Caxias do Sul.

O primeiro deles o Orquidrio Tradio. Localizado na Linha 40, ele faz parte do roteiro Caminhos da Colnia. Para essa primavera, o local conta com uma atrao nova, conforme conta Jordana Montanari, proprietria do local. "Reformamos nosso espao e estamos com um deck novo, alm do gramado onde as pessoas podem aproveitar a tarde. Esse ano estamos oferecendo um piquenique, com venda de cestas com o lanche pronto para os visitantes", descreve. Os valores das cestas variam de R$ 75,00 a R$ 145,00. A visitao para conhecer as plantas tpicas da primavera gratuita. Os horrios de funcionamento so de segunda-feira a sbado, das 8h30 s 12h, e das 13h30 s 18h. Nos domingos, a casa funciona mediante agendamento para grupos de, no mnimo, 10 pessoas.

J na Famiglia Pezzi, tambm na Estrada do Imigrante, os visitantes podem aproveitar a rea externa para fazer piquenique, mas devem levar o material de apoio. "Possumos um local onde visitantes podem vir e usufruir para fazer piquenique e aproveitar o dia", relata Daiane Pezzi, scia do local. cobrada uma taxa de R$ 20,00 e o horrio de funcionamento das 8h s 18h, diariamente.

Para quem busca turismo religioso, o Stio Mstico Caminhos da Luz oferece um momento de reflexo ao pblico. Localizado na comunidade Santo Homo Bom, o stio faz parte do roteiro de Ana Rech. O lugar oferece trilhas, caminhadas em labirintos e rodas de conversa. "O diferencial daqui o turismo espiritual. O stio acolhe todas as religies e prope momentos de reflexo", comenta Alceu Lima, proprietrio do local. cobrada uma taxa de R$ 10,00 para fazer a visitao.