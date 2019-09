Prefeitura inaugura nova central de monitoramento por vídeo

O lançamento do sistema de vídeomonitoramento e cercamento eletrônico de Lagoa Vermelha ocorreu na semana passada, na Casa da Cultura Athos Branco. Durante a cerimônia foi explicado como irá funcionar o novo sistema, além da entrega de uma viatura da brigada militar. Também foi assinado o termo de fomento para o repasse de R$ 53.4 mil para a manutenção e aprimoramento das atividades do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) no município.

Segundo o secretário adjunto de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, coronel Marcelo Frota, está sendo cumprida a parte do município e do cidadão lagoense. "A segurança pública hoje é feita pela integração de diversos esforços, aqui em Lagoa Vermelha acontece de maneira integrada, são feitos por todos os poderes, e também pela polícia, bombeiros e comunidade", diz. O novo projeto propõe a implantação de um sistema de controle por meio de 53 câmeras que possuem tecnologia de alta definição de imagens.

O prefeito municipal, Gustavo Bonotto, salienta que a implantação do projeto era um desafio. "Nós visitamos vários municípios quando temos um grande projeto. Em alguns desses locais haviam investimentos, mas que não traziam resultados. Percebemos que não era uma tarefa fácil. Era preciso de dedicação e atenção especial", aponta.

Com um orçamento de R$ 700 mil, o sistema de videomonitoramento tem como objetivo ser uma ferramenta de alta precisão, destaca o prefeito. "É um monitoramento gravado em grande resolução, esse trabalho é para tenhamos de fato uma ferramenta, para que assim os órgãos de segurança possam proporcionar uma melhora na segurança pública", ressalta Bonotto.

Um software de reconhecimento de imagens, que possui um filtro para o reconhecimento de um objetivo em específico foi instalado. Também é possível constatar quanto tempo uma pessoa permaneceu em frente a um estabelecimento, a detecção por mapa de calor nos locais onde há maior movimentação.