GENTIL Notícia da edição impressa de 27/09/2019. Alterada em 27/09 às 03h00min Cidade é primeira do Brasil a contar com iluminação só de LED

O município de Gentil inovou e já pode ser considerada a primeira cidade do Brasil a adotar a iluminação pública de Led em todas as vias municipais. A implantação do projeto 'Gentil 100% LED' iniciou ainda em 2017 e acaba de ser concluído, todas as lâmpadas a vapor de mercúrio e sódio foram trocadas para luminárias mais econômicas.

Segundo o secretário de Cidades, Joel da Silva, conforme previa no projeto foi trocada toda a iluminação pública - lâmpadas, braços e relês - por tecnologia LED, nas 23 vias da cidade. "Hoje podemos dizer que a obra da primeira fase de implantação está finalizada e Gentil está mais iluminada e bonita. Também destacamos que a prefeitura está realizando expansão de rede da iluminação pública e nesses locais já estarão sendo instaladas luminárias com essa mesma tecnologia", explica Joel.

O investimento foi de cerca de R$400 mil de recursos da Eletrobrás e próprios. O projeto ainda prevê melhor qualidade na iluminação, mais segurança, sustentabilidade e a economia de mais de R$70 mil ao ano da conta de luz municipal. "É uma imensa alegria ver o projeto finalizado e uma grande conquista após quase dois anos de trabalho, hoje Gentil é a primeira cidade do Brasil com iluminação pública totalmente com lâmpadas de LED. É uma cidade pequena, mas comprometida com os cuidados com o meio ambiente, promovendo sustentabilidade com menos gastos de energia elétrica, bem como economizando os recursos públicos e investindo em áreas prioritárias", salienta o prefeito Alcenir Dalmago.

A administração está trabalhando na expansão de rede da iluminação pública, que são as colocações de postes em vias que antes a rede elétrica não alcançava para esses locais também serão implantadas luminárias com tecnologia a LED em etapa a ser realizada.